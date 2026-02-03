Waterdrop CEE wchodzi w nową fazę wzrostu z nowym zespołem zarządzającym i jasną wizją rozwoju

Nowe kierownictwo Waterdrop CEE kontynuuje rozwój marki, opierając się na solidnych fundamentach zbudowanych dzięki silnej wizji, zaangażowaniu i dbałości o szczegóły, które pozwoliły jej na trwałe zakorzenienie w świadomości klientów. Jednocześnie wnosi świeżą energię oraz kładzie nacisk na innowacyjność, zadowolenie klienta i zrównoważony wzrost, z myślą o dalszym rozwoju społeczności oraz rynku, na którym wysokiej jakości nawodnienie stanowi naturalny element nowoczesnego stylu życia.

Rozwój marki w Polsce

Polska odgrywa kluczową rolę w kolejnym etapie rozwoju Waterdrop CEE. Firma kontynuuje swoje długoterminowe zaangażowanie na tym rynku i potwierdza rozbudowę lokalnego zespołu i otwarcie polskiego biura w Warszawie, a także wzmacnianie marki za pomocą strategicznych partnerstw. Jednym z nich jest współpraca z liderem polskiego tenisa i ambasadorem marki, Hubertem Hurkaczem. Waterdrop® rozwija także lokalną komunikację na wielu platformach i planuje pojawić się na najważniejszych polskich festiwalach i wydarzeniach kulturalnych, spójnych z wartościami marki. Nowe kierownictwo Waterdrop CEE postrzega Polskę jako niezwykle dynamiczny i inspirujący rynek o ogromnym potencjale.

Eliška Rezníček Dočkalová wzmacnia zespół zarządzający Waterdrop CEE swoim 16-letnim doświadczeniem w obszarze Customer Experience, zdobytym między innymi w takich firmach jak Radisson, NetJets oraz Kiwi.com. Jako Vice President of Customer Experience w Kiwi.com odpowiadała za tworzenie strategii w okresie dynamicznej globalnej ekspansji oraz w czasie szczególnie wymagających wyzwań. Obecnie łączy dwie role zawodowe, pełniąc także funkcję Global Head of Customer Experience w Waterdrop Microdrink GmbH, gdzie prowadzi międzynarodowe inicjatywy w tym zakresie na wszystkich rynkach. Jej podejście łączy cyfryzację, empatię oraz spójność marki. Ukończyła prestiżowy program edukacyjny na Massachusetts Institute of Technology, koncentrujący się na nowoczesnym przywództwie oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Jest także aktywną członkinią jury międzynarodowych nagród International Customer Experience Awards, współtworząc globalne standardy w tym obszarze.

– Możliwość objęcia kierownictwa nad marką Waterdrop CEE postrzegam jako dużą odpowiedzialność oraz inspirującą szansę oddziaływania na rynek, który jest mi bliski nie tylko zawodowo, lecz także prywatnie. Wierzę, że razem z naszym utalentowanym zespołem oraz aktywną społecznością pasjonatów możemy inspirować ludzi do świadomego stylu życia i dbania o codzienne dobre samopoczucie. Chcemy być partnerem w codziennych niewielkich, ale ważnych, krokach, które przynoszą realne i długofalowe efekty – mówi Eliška Rezníček Dočkalová.

Po latach sukcesów na stanowisku Managing Director Waterdrop CEE, Kateřina Navrátilová obejmuje stanowisko Strategic Advisor CEE. Była obecna od początku rozwoju Waterdrop CEE, a pod jej kierownictwem firma rozszerzyła działalność na Czechy, Słowację, Polskę, Rumunię oraz Węgry. Oprócz zbudowania silnej, rozpoznawalnej marki oraz stabilnego zespołu stworzyła solidne fundamenty lojalnej społeczności klientów. W nowej roli skoncentruje się na długoterminowym kierunku strategicznym marki, możliwościach rozwoju i lokalnych partnerstwach.

– Niezwykłym doświadczeniem było obserwowanie, jak z pomysłu wyrasta marka, którą dziś cenią setki tysięcy osób. W nowej roli z radością będę strategicznie wspierać dalszy rozwój, dbać o autentyczność naszego przekazu oraz poszerzać zakres tego, w jaki sposób waterdrop® może przyczyniać się do pozytywnych zmian w społeczeństwie – dodaje Kateřina Navrátilová.

Waterdrop® – społeczność, zrównoważony rozwój i codzienna inspiracja

Od momentu powstania waterdrop® stała się symbolem zdrowszego i bardziej zrównoważonego podejścia do nawodnienia, bez kompromisów w zakresie smaku i estetyki. Dzięki bezcukrowym kapsułkom Microdrink, designerskim butelkom oraz stale rosnącej społeczności użytkowników dociera do milionów ludzi na całym świecie. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się marek w swojej kategorii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i w ciągu 10 lat zbudowała reputację firmy łączącej funkcjonalność, estetykę oraz konkretne wartości.